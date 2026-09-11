Visite libre de l’Hôtel Tinténiac, Hôtel de Tinteniac, Angers

Informations pratiques

Visite libre de l’Hôtel Tinténiac 19 et 20 septembre Hôtel de Tinteniac Maine-et-Loire

sans limitation sur l’espace public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Hôtel urbain de la fin du Moyen Age dans la quartier de la Doutre construit pour Jean de Tinténiac, avec une adjonction de construction au 17e siècle pat François GRANDET de la PLESSE puis des modifications extérieures au 18e siècle.

Observation de l’édifice depuis la cour.

Hôtel de Tinteniac 9-11 rue Malsou 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire Hôtel de Tinteniac puis GRANDET de la Plesse (XV° et XVII° siècles) Visible depuis l’espace public

Observation depuis la cour de cet hôtel particulier construit entre 1498 et 1502.

Pauliognaprat©