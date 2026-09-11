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Visite libre de l’Hôtel Tinténiac, Hôtel de Tinteniac, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Tinteniac · Angers

Visite libre de l’Hôtel Tinténiac, Hôtel de Tinteniac, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Tinteniac
Adresse
9-11 rue Malsou 49100 ANGERS
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
sans limitation sur l'espace public

Visite libre de l’Hôtel Tinténiac 19 et 20 septembre Hôtel de Tinteniac Maine-et-Loire

sans limitation sur l’espace public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Hôtel urbain de la fin du Moyen Age dans la quartier de la Doutre construit pour Jean de Tinténiac, avec une adjonction de construction au 17e siècle pat François GRANDET de la PLESSE puis des modifications extérieures au 18e siècle.
Observation de l’édifice depuis la cour.

Hôtel de Tinteniac 9-11 rue Malsou 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire Hôtel de Tinteniac puis GRANDET de la Plesse (XV° et XVII° siècles) Visible depuis l’espace public
Observation depuis la cour de cet hôtel particulier construit entre 1498 et 1502.

Pauliognaprat©

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