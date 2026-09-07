Visite libre de l’Observatoire Loire et jeux en bois, Observatoire Loire, La Chaussée-Saint-Victor

Informations pratiques

Visite libre de l’Observatoire Loire et jeux en bois 19 et 20 septembre Observatoire Loire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des jeux en bois vous attendent sur le parvis de l’Observatoire Loire : venez vous amuser en famille !

Au rez-de-chaussée, vous pourrez découvrir notre exposition sur l’Arrou, affluent de la Loire qui traverse la ville de Blois. Venez découvrir son parcours et ses secrets.

Au 1ᵉʳ étage, visitez notre exposition permanente « La Loire se met en scène » et découvrez, à travers la marine de Loire, la biodiversité et le risque inondation, la vie ligérienne sur notre territoire blésois.

Observatoire Loire Parc des Mées, 41260 La Chaussée-Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 56 09 24 https://www.observatoireloire.fr Situé en bord de Loire au cœur du parc des Mées, l’Observatoire Loire est une association d’éducation à l’environnement.

Ouvert de mai à septembre, notre site vous propose des espaces d’accueil et d’expositions pour découvrir la Loire, vous amuser, vous rafraîchir et vous détendre ! Parking sur site.

Des jeux en bois vous attendent sur le parvis de l’Observatoire Loire : venez vous amuser en famille !

© Observatoire Loire