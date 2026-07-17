Visite libre de l’Opéra de Tours, Opéra de Tours, Tours

Informations pratiques

Visite libre de l’Opéra de Tours Samedi 19 septembre, 09h00 Opéra de Tours Indre-et-Loire

Gratuit, Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Toute la journée, l’Opéra sera ouvert à la visite libre.

Opéra de Tours 34 rue de la Scellerie, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247602000 https://operadetours.fr La construction en 1872 du nouveau théâtre, sur l’emplacement de l’ancienne chapelle du couvent des Cordeliers, est l’œuvre de Rohard. A la suite d’un incendie en 1883, un nouveau décor intérieur a été exécuté par Jean-Marie Hardion et Stanislas Loison. Le nouveau théâtre a été inauguré en 1889. Les peintures sont de Clairin. C’est un édifice représentatif de l’architecture et de la décoration du Second Empire et des débuts de la Troisième République.

Toute la journée, l’Opéra sera ouvert à la visite libre.

© Dimitri Bourriau