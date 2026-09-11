Visite libre : découvrez le Grand Atelier, Le Grand Atelier – Musée d’art et d’industrie, Châtellerault

Informations pratiques

Visite libre : découvrez le Grand Atelier 19 et 20 septembre Le Grand Atelier – Musée d’art et d’industrie Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie, sera accessible gratuitement à tous les visiteurs le samedi et le dimanche, de 14h à 19h.

Profitez de ce week-end pour découvrir ou redécouvrir le musée et ses différents espaces.

L’espace Auto Moto Vélo présente plus de deux cents véhicules et objets retraçant plus de deux siècles d’histoire, marqués par la révolution des transports terrestres.

L’espace consacré à la Manufacture d’armes de Châtellerault retrace son histoire industrielle et sociale.

Enfin, le Cabaret du Chat Noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe Salis, vous invite à plonger dans l’atmosphère poétique du théâtre d’ombres et dans l’ambiance de Montmartre à la fin du XIXe siècle.

Le Grand Atelier – Musée d’art et d’industrie Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 30 99 http://www.alienor.org/ Sur le site de l’ancienne manufacture d’armes de Châtellerault depuis 1969, le musée occupe une partie de l’atelier de montage et de finition construit entre 1886 et 1887 sur un projet de Duglin, capitaine d’artillerie. L’édifice (inscrit au titre des Monuments historiques), très fonctionnel sur le plan industriel, est fait de grands espaces. Il est largement éclairé par de grandes baies et par une série de toitures en sheds et ouvre sur l’extérieur par une façade monumentale. Par son implantation et sa qualité architecturale, le musée constitue l’élément fort de l’ensemble du site. Musée de la technique et de l’automobile, puis musée auto-moto vélo, il a pris un nouveau nom après plusieurs mois de travaux.

Le Grand Atelier se déploie sur plus de 3 000m2 et propose trois espaces d’exposition :

– Auto moto vélo : plus de deux cent véhicules et objets pour plus de deux siècles d’histoire d’une civilisation marquée par la « révolution des transports terrestres ».

– La manufacture d’armes de Châtellerault, son histoire industrielle et sociale.

– Le cabaret du chat noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe Salis. Parc de stationnement (pour voitures et autocars). Bus (arrêt sur le site). Gare desservie (15 minutes à pied).

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie sera gratuit pour tous les visiteurs le samedi et le dimanche de 14h00 à 19h00.

©musées de Châtellerault