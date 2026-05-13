Visite libre des collections du musée Marmottan Monet, Musée Marmottan Monet, Paris

Visite libre des collections du musée Marmottan Monet Samedi 23 mai, 18h30 Musée Marmottan Monet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le magnifique hôtel particulier de Paul Marmottan au décor Empire préservé abrite aujourd’hui le musée Marmottan Monet. Outre ses collections haute époque (peintures, sculptures, enluminures) et Empire, il est l’écrin du premier fonds mondial d’œuvres de Claude Monet et de Berthe Morisot. Haut lieu de l’impressionnisme, il conserve également de nombreux chefs-d’œuvre signés : Delacroix, Boudin, Manet, Degas, Caillebotte, Sisley, Pissarro, Gauguin ou encore Rodin. Chagall représente l’époque Moderne.Venez découvrir ses trésors lors d’une visite libre.

Musée Marmottan Monet 2 rue Louis-Boilly 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 96 50 33 http://www.marmottan.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Musée-Marmottan/114707078554138?nr Le Musée Marmottan Monet, ancien pavillon de chasse de Christophe Edmond Kellermann, duc de Valmy, est acquis en 1882 par Jules Marmottan. Son fils Paul en fait sa demeure et l’agrandit d’un pavillon de chasse destiné à recevoir sa collection d’objets d’art et de tableaux Premier Empire.

Visite libre

© musée Marmottan Monet