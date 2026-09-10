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Visite libre des collections, Musée-château de Villevêque, Rives-du-Loir-en-Anjou

samedi 19 septembre 2026 · Musée-château de Villevêque · Rives-du-Loir-en-Anjou

Visite libre des collections, Musée-château de Villevêque, Rives-du-Loir-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée-château de Villevêque
Adresse
44 rue du Général De Gaulle 49140 Villevêque
Ville
49140 Rives-du-Loir-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire

Visite libre des collections 19 et 20 septembre Musée-château de Villevêque Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite des collections du musée.

Musée-château de Villevêque 44 rue du Général De Gaulle 49140 Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Villevêque Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite libre et gratuite des collections du musée.

©Musées d’Angers, David Riou

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