Visite libre des collections permanentes du musée d’Orsay, Musée d’Orsay, Paris
Visite libre des collections permanentes du musée d’Orsay, Musée d’Orsay, Paris samedi 23 mai 2026.
Visite libre des collections permanentes du musée d’Orsay Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’Orsay Paris
Dernier accès à 22h. Évacuation des salles à 22h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Accès libre aux collections permanentes (sous réserve de la fermeture de certaines salles). Musée ouvert de 18h à 23h. Dernier accès à 22h. Évacuation des salles à 22h30.
Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 0140494814 https://www.musee-orsay.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-orsay.fr »}, {« owner »: {« uid »: 29272655, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-30T10:59:54.791Z », « data »: [{« eventDuration »: 300, « bookingContact »: « marketing@musee-orsay.fr », « response »: {« passId »: 409208857, « isPending »: false, « addressId »: 18966}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-30T10:59:54.497Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2282129, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-30T10:59:54.609Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 457385945, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 0, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779552000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-30T10:59:54.790Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/409208857 »}] Tous les courants de la peinture française de 1848 à 1914, du réalisme au post-impressionnisme. Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 94 Métro : ligne 12, station Solférino RER : ligne C, station musée d’Orsay
Visite libre des collections permanentes
©Sophie Crépy
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