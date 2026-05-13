Visite libre des collections permanentes du musée d’Orsay, Musée d’Orsay, Paris

Visite libre des collections permanentes du musée d’Orsay Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’Orsay Paris

Dernier accès à 22h. Évacuation des salles à 22h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Accès libre aux collections permanentes (sous réserve de la fermeture de certaines salles). Musée ouvert de 18h à 23h. Dernier accès à 22h. Évacuation des salles à 22h30.

Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 0140494814 https://www.musee-orsay.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-orsay.fr »}, {« owner »: {« uid »: 29272655, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-30T10:59:54.791Z », « data »: [{« eventDuration »: 300, « bookingContact »: « marketing@musee-orsay.fr », « response »: {« passId »: 409208857, « isPending »: false, « addressId »: 18966}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-30T10:59:54.497Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2282129, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-30T10:59:54.609Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 457385945, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 0, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779552000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-30T10:59:54.790Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/409208857 »}] Tous les courants de la peinture française de 1848 à 1914, du réalisme au post-impressionnisme. Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 94 Métro : ligne 12, station Solférino RER : ligne C, station musée d’Orsay

Visite libre des collections permanentes

©Sophie Crépy