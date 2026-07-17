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Visite libre des collections permanentes, Musée d’Angoulême, Angoulême

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Angoulême · Angoulême

Visite libre des collections permanentes, Musée d’Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'Angoulême
Adresse
1 Rue Friedland, 16000 Angoulême, France
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre des collections permanentes 19 et 20 septembre Musée d’Angoulême Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez profiter, en toute liberté, de nos trois collections permanentes : archéologie et paléontologie de la Charente, collections extra-européennes et beaux-arts.

Musée d’Angoulême 1 Rue Friedland, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545950769 https://maam.angouleme.fr Bus stga à proximité / Parking à 3 minute place Bouillaud.
Venez profitez en toute détente de nos trois collections permanentes : archéologie et paléontologie de la Charente, extra-européennes et Beaux-Arts.

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