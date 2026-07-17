Visite libre des collections permanentes, Musée d’Angoulême, Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Angoulême · Angoulême
Informations pratiques
Visite libre des collections permanentes 19 et 20 septembre Musée d’Angoulême Charente
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez profiter, en toute liberté, de nos trois collections permanentes : archéologie et paléontologie de la Charente, collections extra-européennes et beaux-arts.
Musée d’Angoulême 1 Rue Friedland, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545950769 https://maam.angouleme.fr Bus stga à proximité / Parking à 3 minute place Bouillaud.
Venez profitez en toute détente de nos trois collections permanentes : archéologie et paléontologie de la Charente, extra-européennes et Beaux-Arts.
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