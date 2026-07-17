Visite libre des collections permanentes, Musée d’Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Visite libre des collections permanentes 19 et 20 septembre Musée d’Angoulême Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez profiter, en toute liberté, de nos trois collections permanentes : archéologie et paléontologie de la Charente, collections extra-européennes et beaux-arts.

Musée d’Angoulême 1 Rue Friedland, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545950769 https://maam.angouleme.fr Bus stga à proximité / Parking à 3 minute place Bouillaud.

Venez profitez en toute détente de nos trois collections permanentes : archéologie et paléontologie de la Charente, extra-européennes et Beaux-Arts.

©