Visite libre des expositions « Chartres sur le vif, images d’une vie collective » et « Instantanés chartrains »., Médiathèque l’Apostrophe, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque l'Apostrophe · Chartres
Informations pratiques
Visite libre des expositions « Chartres sur le vif, images d’une vie collective » et « Instantanés chartrains ». 19 et 20 septembre Médiathèque l’Apostrophe Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Plongée au cœur de la vie chartraine intime, entre commerces, fêtes de quartier ou démonstrations festives à travers les collections photographiques patrimoniales de la médiathèque.
Médiathèque l’Apostrophe 1 Boulevard Maurice Viollette, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 42 00 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?ref=embed_page Le réseau des médiathèques de Chartres est composé de deux établissements : la médiathèque l’Apostrophe, située en centre-ville, et la médiathèque Louis-Aragon, située dans le quartier de la Madeleine. Les deux bibliothèques sont ouvertes à tous, la consultation des documents en salle est libre. Votre carte d’abonné vous permet d’emprunter dans ces deux établissements. Nombreux arrêts de bus à proximité pour les 2 médiathèques. Aménagement PMR
Plongée au cœur de la vie chartraine intime, entre commerces, fêtes de quartier ou démonstrations festives à travers les collections photographiques patrimoniales de la médiathèque.
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