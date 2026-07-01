Visite libre des expositions du moment, Centre de création contemporaine Olivier-Debré, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Centre de création contemporaine Olivier-Debré · Tours
Informations pratiques
Visite libre des expositions du moment 19 et 20 septembre Centre de création contemporaine Olivier-Debré Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
– Éléonore False « Sœur de jour »
– Laura Bottereau & Marine Fiquet « Là où les organes oragent »
– exposition collective « L’idée des corps célestes »
Centre de création contemporaine Olivier-Debré Jardin François 1er, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247665000 https://cccod.fr En plein cœur de la région des châteaux de la Loire, le CCC OD dote la ville de Tours d’un lieu de création prestigieux au rayonnement international.
Son bâtiment de 4 500 m2, exceptionnel par la qualité de l’espace et le dessin de la lumière, a été conçu par l’une des agences d’architectes les plus innovantes, l’agence Aires Mateus : il abrite quatre espaces d’expositions temporaires, un auditorium, un café-restaurant et une librairie. A10, sortie Tours Centre. Tramway : ligne A / Bus : lignes 4, 12, 53, 54, 57 arrêt Porte-de-Loire.
Visitez gratuitement le Centre de création contemporaine Olivier Debré et découvrez les expositions du moment :
©Nicolas Brasseur
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