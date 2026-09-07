Visite libre des extérieurs, Château d’Ingrandes, Ingrandes
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Ingrandes · Ingrandes
Informations pratiques
Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Château d’Ingrandes Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vestiges d’un château féodal du XIᵉ siècle restauré au XIVᵉ siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers (Fines), dominant la rivière de l’Anglin. Une cave voûtée, de belles cheminées subsistent dans le logis du XVᵉ siècle.
Château d’Ingrandes Place de l’Église, 36300 Ingrandes Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire 02 54 37 46 01 http://www.chateau-ingrandes.com Vestiges d’un château féodal du XIIe siècle restauré au XVe siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers (Fines) dominant la rivière de l’Anglin – Logis médiéval, escalier à vis, cave voûtée, cheminée du logis XVe, salles du donjon superposées sur quatre niveaux, tour de défense avec un hourd (restitué en 2005) Sur la D951 951 Châteauroux / Poitiers.
Vestiges d’un château féodal du XIᵉ siècle restauré au XIVᵉ siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers (Fines) dominant la rivière de l’Anglin.
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