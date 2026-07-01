Visite libre des extérieurs et de la cour, Maison des Comtes du Perche, Mortagne-au-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Comtes du Perche · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Visite libre des extérieurs et de la cour 19 et 20 septembre Maison des Comtes du Perche Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A cet emplacement devait s’élever un logis seigneurial pour les comtes du Perche lors de leurs passages à Mortagne du XII au XV ème sièble
Sur la rue du Portail St-Denis, s’étale une belle façade du 17e siècle de style Louis XIII, percée d’un portail à bossages et refends avec un fronton coupé dans lequel vient s’encastrer un balcon en fer forgé du 18e siècle.
Dans la cour se trouvent deux bâtiments en équerre, reliés à une époque tardive. A gauche est située une aile construite en moellons ; à droite, l’aile est en pierre de taille. Cette aile s’appuie sur une tour du rempart visible depuis la ruelle aux chevaux.
Maison des Comtes du Perche 2 rue du portail Saint-Denis, 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie
A cet emplacement devait s’élever un logis seigneurial pour les comtes du Perche lors de leurs passages à Mortagne du XII au XV ème sièble
©Vincent Lebel
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