Visite libre des glacières de la banlieue de Caudéran, Les Glacières de la banlieue – Association Groupe des Cinq, Bordeaux

vendredi 18 septembre 2026 · Les Glacières de la banlieue - Association Groupe des Cinq · Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre des glacières de la banlieue de Caudéran 18 – 20 septembre Les Glacières de la banlieue – Association Groupe des Cinq Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les anciennes glacières de Caudéran ouvrent leurs portes et invitent les visiteurs à découvrir leur histoire singulière.

Au cœur de Caudéran, à deux pas des boulevards de ceinture, un hangar de 500m² se dresse avenue Alsace-Lorraine. Rien, depuis l’extérieur, ne laisse deviner les multiples vies de ce lieu emblématique : glacières au début du XXe siècle, hangar, espace d’exposition, agence d’architecture…

De 1909 à aujourd’hui, les Glacières de la Banlieue dévoilent les histoires qui ont façonné ce bâtiment, désormais incontournable dans le paysage culturel bordelais.

Cette ouverture sera également l’occasion de découvrir l’exposition Habiter l’archive, présentée à l’occasion des 40 ans de l’association Groupe des Cinq, qui organise chaque année de nombreuses expositions et événements culturels aux Glacières.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Les Glacières de la banlieue – Association Groupe des Cinq 121 avenue Alsace Lorraine, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 08 08 88 En 1990, Jean de Giacinto sauve ce hangar industriel de la destruction et en fait un lieu d’expositions d’art contemporain. Ainsi, cet édifice du XIXe siècle a vu passer nombre d’artistes au cours de ces deux dernières décennies.

Ce lieu qui interpelle par son originalité abrite depuis 2005 l’agence d’architecture de Jean de Giacinto ainsi que l’association.

Les anciennes glacières de Caudéran ouvrent leurs portes et invitent les visiteur·euses à découvrir leur histoire singulière.

Les Glacières de la Banlieue à Caudéran, Bordeaux © Groupe des Cinq