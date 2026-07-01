Visite libre des Halles et de leurs caves, Halles de Chaumont, Chaumont

Informations pratiques

Visite libre des Halles et de leurs caves 19 et 20 septembre Halles de Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture des halles, vaisseau de verre et de métal typique du XIXe siècle, avec son marché hebdomadaire, chaque samedi matin jusqu’à 13h.

Outre la grande nef lumineuse, les caves seront exceptionnellement ouvertes. Utilisées à l’origine pour le fonctionnement des halles, elles ont également servi d’abri durant la Seconde Guerre mondiale.

Halles de Chaumont 21 rue Georges Clémenceau 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 http://www.halles-chaumont.fr/ La ville de Chaumont décida en 1869 de construire une nouvelle halle, la précédente construite sur les ruines de l’église Saint-Michel ne répondant plus aux besoins de l’époque. Dans l’esprit des constructions de la fin du XIXe siècle, la Ville et son maire, Jules Tréfousse, se laissèrent séduire par les pavillons de type Baltard, éponyme de Victor Baltard, lauréat du Grand Prix de Rome en 1833. À Chaumont, chef-lieu de la Haute-Marne, un marché couvert de ce type, en fonte d’art, n’était pas anodin puisque le département de la Haute-Marne pouvait s’enorgueillir d’avoir été, au milieu du XIXe siècle, le premier producteur français de fonte de fer. Le marché couvert de Chaumont prit forme sous la main de l’architecte Louis Auguste Dupuy, architecte de la ville, à partir de 1882.

La construction fut confiée à Jules Ferrière, entrepreneur à Chaumont et la réception définitive eut lieu le 26 février 1886. Plus de 106 tonnes de fonte et 81 tonnes de fer furent nécessaires pour mener à bien cet ouvrage. Le bâtiment de fer et de verre s’installa dans le paysage urbain de la ville et finira par être protégé au titre des Monuments Historiques en 1988, presque 100 ans après son ouverture. Pour les contemporains, les Halles de Chaumont sont un exemple rare d’architecture métallique conservé en Champagne dont les éléments remarquables, son plan en T, son élévation intérieure de deux niveaux, ses piliers en fonte ornées ainsi que ses consoles ouvragées en font un marqueur du style Baltard. Désormais c’est un emblème constitutif et représentatif du patrimoine chaumontais. Stationnement à proximité et parking de l’Hôtel de Ville à 200 mètres.

Ouverture des halles, vaisseau de verre et de métal typique du XIXe siècle, avec son marché hebdomadaire, chaque samedi matin jusqu’à 13h.

© Ville de Chaumont