Visite libre des ruines du château de Peyroux, Château de Peyroux, Liginiac

Informations pratiques

Visite libre des ruines du château de Peyroux Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Peyroux Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les ruines du château de Peyroux et plongez dans l’histoire de cet ancien site fortifié.

Château de Peyroux Château de Peyroux, 19160 Ligniac Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Découverte des ruines du château de Peyroux

©Bibliothèque de Liginiac