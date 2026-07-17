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Visite libre des ruines du château de Peyroux, Château de Peyroux, Liginiac

samedi 19 septembre 2026 · Château de Peyroux · Liginiac

Visite libre des ruines du château de Peyroux, Château de Peyroux, Liginiac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Peyroux
Adresse
Château de Peyroux, 19160 Ligniac
Ville
19160 Liginiac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre des ruines du château de Peyroux Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Peyroux Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les ruines du château de Peyroux et plongez dans l’histoire de cet ancien site fortifié.

Château de Peyroux Château de Peyroux, 19160 Ligniac Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Découverte des ruines du château de Peyroux

©Bibliothèque de Liginiac

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