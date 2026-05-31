Visite libre des salles d’audience et du jardin, Tribunal administratif, Rouen
Visite libre des salles d’audience et du jardin, Tribunal administratif, Rouen samedi 19 septembre 2026.
Visite libre des salles d’audience et du jardin Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal administratif Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite des salles d’audience et du jardin du tribunal administratif de Rouen (hôtel de Crosne)
Tribunal administratif 53 avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN Rouen 76834 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0335583500 http://rouen.tribunal-administratif.fr/ TEOR – Ligne T4 – Arrêt Vieux Marché Rouen
Visite des salles d’audience et du jardin du tribunal administratif de Rouen (hôtel de Crosne)
©Tribunal administratif de Rouen
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