Visite libre des salles d’audience et du jardin, Tribunal administratif, Rouen

Visite libre des salles d’audience et du jardin Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal administratif Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite des salles d’audience et du jardin du tribunal administratif de Rouen (hôtel de Crosne)

Tribunal administratif 53 avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN Rouen 76834 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0335583500 http://rouen.tribunal-administratif.fr/ TEOR – Ligne T4 – Arrêt Vieux Marché Rouen

Visite des salles d’audience et du jardin du tribunal administratif de Rouen (hôtel de Crosne)

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