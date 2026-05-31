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Visite libre des salles d’audience et du jardin, Tribunal administratif, Rouen

Visite libre des salles d’audience et du jardin, Tribunal administratif, Rouen

Visite libre des salles d’audience et du jardin, Tribunal administratif, Rouen samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Tribunal administratif

Adresse : 53 avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN

Ville : 76834 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Visite libre des salles d’audience et du jardin Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal administratif Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite des salles d’audience et du jardin du tribunal administratif de Rouen (hôtel de Crosne)

Tribunal administratif 53 avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN Rouen 76834 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0335583500 http://rouen.tribunal-administratif.fr/ TEOR – Ligne T4 – Arrêt Vieux Marché Rouen
Visite des salles d’audience et du jardin du tribunal administratif de Rouen (hôtel de Crosne)

©Tribunal administratif de Rouen

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