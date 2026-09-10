Visite libre des vestiges du Château Royal de Montceaux-Les-Meaux, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux

Informations pratiques

Visite libre des vestiges du Château Royal de Montceaux-Les-Meaux 19 et 20 septembre Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Vous pourrez vous promener et profiter librement de ce site exceptionnel où un écrin de verdure unique abrite des ruines imposantes qui témoignent de l’histoire de ce lieu qui fut au cœur de la Renaissance et de l’histoire de France à travers ses reines (Catherine de Médicis, Marie de Médicis et à un autre titre Gabrielle d’Estrée), ses rois (Henri II , Henri III, Henri IV, Louis XIII), par son architecture et son rôle dans les guerres de religion.

Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite libre

Libre de droits