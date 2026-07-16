Visite libre du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Carmel Saint-Joseph · Pontoise
Informations pratiques
Visite libre du Carmel 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites libres et accompagnées autour de la frise historique, des panneaux des XIII, XIV, XV, XVI et XVIIème siècles et présentation de l’histoire de l’ordre et du Carmel sous l’angle cultuel et culturel.
Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.
Visite libre
Lhomel
À voir aussi à Pontoise (Val-d'Oise)
- Spectacle de Cirque « Timbrement Vôtre », Maison de Quartier Marcouville, Pontoise 31 juillet 2026
- Spectacle Théâtre de Rue « La Cuisinière », Le Terrain Larue, Pontoise 14 août 2026
- Visite d’exposition, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise 19 septembre 2026
- Exposition BD « Bulles de mémoire » à la médiathèque Guillaume Apollinaire, Bibliothèque Guillaume Apollinaire, Pontoise 19 septembre 2026
- Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale », Cave de la Bretonnerie, Pontoise 19 septembre 2026