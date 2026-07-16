Visite libre du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise

Informations pratiques

Visite libre du Carmel 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres et accompagnées autour de la frise historique, des panneaux des XIII, XIV, XV, XVI et XVIIème siècles et présentation de l’histoire de l’ordre et du Carmel sous l’angle cultuel et culturel.

Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Visite libre

Lhomel