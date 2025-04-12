Visite libre du Centre Schweitzer, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble

Informations pratiques

Visite libre du Centre Schweitzer 19 et 20 septembre Centre Schweitzer Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir le parcours de vie d’Albert Schweitzer, pasteur, philosophe et médecin humanitaire, Prix Nobel de la Paix 1952. Rendez-vous introspectifs et découvrez comment sa pensée reste actuelle dans le monde dans lequel nous vivons.

Gratuit, tout public, sans réservation.

Centre Schweitzer 126 rue Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 https://centreschweitzer.org/ https://www.instagram.com/centreschweitzerkbv/;https://www.facebook.com/centreschweitzerkbv Le Centre Schweitzer est un centre d’interprétation axé sur la notion de Prix Nobel de la Paix et de sa résonance actuelle. Il est dédié à la valorisation de la notion universelle de Paix, présente dans l’ensemble de l’œuvre d’Albert Schweitzer, natif de Kaysersberg.

La Paix, moteur de l’action d’Albert Schweitzer, abordée sous différents angles et dans une logique de progression, permet à chaque visiteur de prendre conscience du caractère universel et intemporel de la pensée d’Albert Schweitzer. Parking avec places PMR à proximité immédiate.

Arrêt de bus « Porte Haute » à proximité.

Expositions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Venez découvrir le parcours de vie d’Albert Schweitzer, pasteur, philosophe et médecin humanitaire, Prix Nobel de la Paix 1952. Rendez vous introspectifs et découvrez comment sa pensée reste actuelle…

© Centre Schweitzer, Kaysersberg Vignoble