Visite libre du château de Clermont, Château de Clermont, Clermont

Informations pratiques

Visite libre du château de Clermont 19 et 20 septembre Château de Clermont Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le château Renaissance de Gallois Regard

Livret de visite enfant & adulte gratuit

ALERTES MÉTÉO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

• pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

• pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous au +33 (0)4 50 33 50 3

Château de Clermont 74270 Clermont-en-Genevois, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont 74270 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 50 33 https://hautesavoie.fr Cette demeure de plaisance, classée monument historique en 1950, surprend par sa façade monumentale et ses galeries intérieures. Elle fut édifiée de 1576 à 1580 par Gallois Regard, enfant du pays devenu évêque de Bagnoréa (Italie), qui passa une partie de sa vie au service de trois papes à Rome et fit construire sa résidence d’été à Clermont, au pied du château médiéval des comtes de Genève.

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© Dep74 – Y.Cerrutti