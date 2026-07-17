AGENDA · Villefranche-de-Rouergue
Visite libre du château de Graves, Château de Graves, Villefranche-de-Rouergue
samedi 19 septembre 2026 · Château de Graves · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Visite libre du château de Graves 19 et 20 septembre Château de Graves Aveyron
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez librement le château de Graves, un élégant édifice Renaissance du XVIe siècle.
Château de Graves 37 côte de Graves 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 06 74 65 29 93 Château Renaissance Voiture, bus, parking
Château Renaissance du XVI siècle
©Ciel bleu
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Opéra Bastide L’opéra boeuf Villefranche-de-Rouergue 17 juillet 2026
- La Ville aux Enfants Fabrication de cerfs-volants avec Cerf-volant et cie + bricolage parachute Villefranche-de-Rouergue 18 juillet 2026
- Mammobile dépistage du cancer du sein Villefranche-de-Rouergue 21 juillet 2026
- Cinéma en plein air Tous en scène ! Villefranche-de-Rouergue 21 juillet 2026
- La Ville aux Enfants Jeux de société Petits jeux Grands jeux Echecs avec Youri Jeux à bulles avec le CPIE Villefranche-de-Rouergue 22 juillet 2026