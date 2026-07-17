Visite libre du château de Graves, Château de Graves, Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Visite libre du château de Graves 19 et 20 septembre Château de Graves Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement le château de Graves, un élégant édifice Renaissance du XVIe siècle.

Château de Graves 37 côte de Graves 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 06 74 65 29 93 Château Renaissance Voiture, bus, parking

Château Renaissance du XVI siècle

©Ciel bleu