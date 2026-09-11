Visite libre du château de la Léonardsau, Domaine de la Léonardsau, Obernai

Informations pratiques

Visite libre du château de la Léonardsau 19 et 20 septembre Domaine de la Léonardsau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La Ville d’Obernai vous ouvre les portes du château de la Léonardsau, classé Monument historique et récemment restauré avec précision et exigence par des artisans passionnés. Construit au début du XXe siècle par le baron Albert de Dietrich, ce joyau du patrimoine alsacien retrouve aujourd’hui tout son éclat.

Tout au long de votre visite, des dispositifs interactifs trilingues — tables numériques, borne d’écoute de podcasts — vous plongent dans l’histoire fascinante du domaine : la construction du château, l’aménagement de son parc, la vie du baron de Dietrich, ainsi que le tournage en 1971 du film La Décade prodigieuse, réalisé sur place.

Au rez-de-chaussée, des explications accompagnent la découverte de chaque pièce et de sa fonction d’origine. À l’étage, une bibliothèque conviviale vous invite à faire une pause autour d’ouvrages dédiés à l’Alsace, au domaine de la Léonardsau et aux artistes régionaux. Enfin, au dernier niveau, la galerie numérique avec la Micro-Folie vous propose une immersion unique dans les chefs-d’œuvre des plus grands musées.

Domaine de la Léonardsau 1 rue de la Leonardsau 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 https://www.leonardsau.fr/ Propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, le Domaine de la Léonardsau s’étend sur 8 hectares au cœur d’un écrin de nature remarquable, à Obernai, au pied du Mont Sainte Odile.

Après trois années d’une restauration menée entre 2022 et 2025, le Château du Domaine de la Léonardsau, propriété de la Ville d’Obernai, a ouvert au public. Au cœur d’un parc remarquable de 8 hectares à Obernai, cette demeure de caractère construite au début du XXe siècle reflète les goûts et l’art de vivre de son propriétaire, le baron Albert de Dietrich. Aujourd’hui restauré avec le plus grand soin, le château invite les visiteurs à découvrir un patrimoine d’exception au cœur de l’Alsace. Situé à la sortie d’Obernai en direction du Mont Sainte-Odile, le Domaine de la Léonardsau est accessible par différents moyens de transport.

La Ville d’Obernai vous ouvre les portes du château de la Léonardsau, classé Monument historique et récemment restauré avec précision et exigence par des artisans passionnés.

©Jéméry Koller