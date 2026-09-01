Visite libre du Château Fort LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Visite libre du Château Fort

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 19 au 20 septembre 2026.

Rendez-vous au Château Fort Musée Pyrénéen

Au programme

Comme chaque année, profitez de cette fête du patrimoine pour découvrir ce site emblématique et panoramique de la ville. Un temps suspendu pour découvrir les collections pyrénéennes et l’exposition temporaire Franz Schrader, la montagne sublimée .

Visite libre et gratuite, ouverte à tous.

Informations aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, Lourdes is celebrating European Heritage Days! They will take place September 19–20, 2026.

Join us at the Chateau Fort Pyrenean Museum

On the program:

As it does every year, take advantage of this heritage celebration to explore this iconic site with panoramic views of the city. Take a moment to explore the Pyrenean collections and the temporary exhibition “Franz Schrader: The Sublime Mountain.”

Free, self-guided tours open to everyone.

For more information, see the contact details below.

L’événement Visite libre du Château Fort Lourdes a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Lourdes|CDT65