Visite libre du château Vicomtal, Château Vicomtal, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Visite libre du château Vicomtal 19 et 20 septembre Château Vicomtal Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Grâce à un flyer descriptif muni de QR codes, découvrez l’histoire du vieux château vicomtal de Canet-en-Roussillon.

Tout au long du parcours, scannez les QR codes pour accéder à des vidéos explicatives enregistrées par un historien local de l’association des Amis du patrimoine canétois et méditerranéen.

De 10h à 18h, vous pourrez également assister à une exposition et à des démonstrations de sculpture sur pierre tendre et sur bois, proposées par l’association Sculpture pour tous de Saint-Cyprien.

Château Vicomtal Place San Marti Castell, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie Depuis l’oppidum protohistorique jusqu’à la renaissance du château, cet édifice du XIe siècle situé au cœur du vieux village, avec sa petite chapelle Saint-Martin et son remarquable puits à glace, vous fera voyager dans l’histoire du Roussillon.

Grâce à un flyer descriptif muni de QR codes, découvrez l’histoire du vieux château vicomtal de Canet-en-Roussillon.

©mairie de Canet en Roussillon