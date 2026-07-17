Visite libre du château Vicomtal, Château Vicomtal, Canet-en-Roussillon
samedi 19 septembre 2026 · Château Vicomtal · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Visite libre du château Vicomtal 19 et 20 septembre Château Vicomtal Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Grâce à un flyer descriptif muni de QR codes, découvrez l’histoire du vieux château vicomtal de Canet-en-Roussillon.
Tout au long du parcours, scannez les QR codes pour accéder à des vidéos explicatives enregistrées par un historien local de l’association des Amis du patrimoine canétois et méditerranéen.
De 10h à 18h, vous pourrez également assister à une exposition et à des démonstrations de sculpture sur pierre tendre et sur bois, proposées par l’association Sculpture pour tous de Saint-Cyprien.
Château Vicomtal Place San Marti Castell, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie Depuis l’oppidum protohistorique jusqu’à la renaissance du château, cet édifice du XIe siècle situé au cœur du vieux village, avec sa petite chapelle Saint-Martin et son remarquable puits à glace, vous fera voyager dans l’histoire du Roussillon.
Grâce à un flyer descriptif muni de QR codes, découvrez l’histoire du vieux château vicomtal de Canet-en-Roussillon.
©mairie de Canet en Roussillon
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