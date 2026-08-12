Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Visite libre du cimetière ancien

Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ce récent parcours de visite en autonomie vous invite à découvrir des monuments funéraires atypiques, mêlant artisanat d’art et architectures de différentes époques. Il met également en lumière des personnalités aux parcours et aux carrières remarquables, parfois méconnues.

Les explications sont présentées sur des panneaux, complétés par des contenus accessibles grâce à des QR codes.

Gratuit. Sans réservation. .

Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Visite libre du cimetière ancien

L’événement Visite libre du cimetière ancien Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre