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AGENDA · Saint-Maixent-l'École

Visite libre du cimetière ancien Saint-Maixent-l’École

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École

Visite libre du cimetière ancien Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Haute de la Croix
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Visite libre du cimetière ancien

Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ce récent parcours de visite en autonomie vous invite à découvrir des monuments funéraires atypiques, mêlant artisanat d’art et architectures de différentes époques. Il met également en lumière des personnalités aux parcours et aux carrières remarquables, parfois méconnues.

Les explications sont présentées sur des panneaux, complétés par des contenus accessibles grâce à des QR codes.

Gratuit. Sans réservation.   .

Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 

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English : Visite libre du cimetière ancien

L’événement Visite libre du cimetière ancien Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre

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