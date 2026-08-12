Visite libre du cimetière ancien Saint-Maixent-l’École
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Visite libre du cimetière ancien
Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce récent parcours de visite en autonomie vous invite à découvrir des monuments funéraires atypiques, mêlant artisanat d’art et architectures de différentes époques. Il met également en lumière des personnalités aux parcours et aux carrières remarquables, parfois méconnues.
Les explications sont présentées sur des panneaux, complétés par des contenus accessibles grâce à des QR codes.
Gratuit. Sans réservation. .
Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite libre du cimetière ancien
L’événement Visite libre du cimetière ancien Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- Talukoi ? lectures estivales Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 25 août 2026
- Vide-grenier Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 30 août 2026
- Vide Grenier International Saint-Maixent-l’École 30 août 2026
- GNR Contest 5 skatepark Saint-Maixent-l’École 30 août 2026
- Forum des associations Saint-Maixent-l’École 5 septembre 2026