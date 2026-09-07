Visite libre du Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France, Conservatoire botanique national de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Visite libre du Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France Dimanche 20 septembre, 10h00 Conservatoire botanique national de Bailleul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France ouvre ses portes pour la découverte de ses jardins remarquables classées depuis 2024, sa bibliothèque patrimoniale et ses herbiers légendaires.

Conservatoire botanique national de Bailleul Hameau de Haendries – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 49 00 83 http://www.cbnbl.org Le Conservatoire botanique national de Bailleul est l’un des treize conservatoires botaniques nationaux de France. Agréé en 1991, il bénéficie du statut d’association loi 1901. Il est installé au Hameau de Haendries à Bailleul, à l’initiative du professeur Jean-Marie Géhu, et devenu Centre régional de Phytosociologie en 1987. Route

Le Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France ouvre ses portes pour la découverte de ses jardins remarquables classées depuis 2024, sa bibliothèque patrimoniale et ses herbiers légendaires.

© Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France