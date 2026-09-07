Visite libre du domaine Bonnier de la Mosson, Domaine de Bonnier de la Mosson, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre du domaine Bonnier de la Mosson 19 et 20 septembre Domaine de Bonnier de la Mosson Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers les vestiges de cette « folie » montpelliéraine, autrefois animée par de somptueuses fêtes. Découvrez son salon de musique, ses terrasses, son buffet d’eau et son parc situé en bordure de la Mosson.

Domaine de Bonnier de la Mosson Route de Lodève, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie +33467347000 https://www.montpellier-tourisme.fr/sejourner/loisirs-et-activites/patrimoine-et-musees/tout-le-patrimoine-musees-monuments/domaine-du-chateau-de-bonnier-de-la-mosson-montpellier-fr-3835521 Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut construit en 1723. La mort prématurée de son fils Joseph II alors propriétaire en 1744, conduisit sa veuve à vendre cette somptueuse folie qui sera peu à peu démantelée.

Seuls subsistent de cette demeure les éléments de la décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau et quelques statues de la terrasse.

Avec un peu d’imagination, plongez au cœur de ce château mêlant joyaux et grandeurs du XVIIIe siècle.

Le château est ouvert uniquement lors de visites guidées.

Admirez les vestiges de cette « folie » montpelliéraine, autrefois animée par de somptueuses fêtes. Découvrez son salon de musique, ses terrasses, son buffet d’eau et son parc situé en bordure de la…

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