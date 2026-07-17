Visite libre du foyer historique des Compagnons du Tour de France, Siège Compagnonnique du Tour de France, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Siège Compagnonnique du Tour de France · Orléans
Informations pratiques
Visite libre du foyer historique des Compagnons du Tour de France 19 et 20 septembre Siège Compagnonnique du Tour de France Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Orléans, les Compagnons du Tour de France et les itinérants en parcours sur le Tour de France vous ouvrent les portes de leur maison historique afin de partager avec vous l’histoire, les valeurs et les traditions du compagnonnage.
Au fil d’une visite libre du grand réfectoire et des espaces emblématiques de la maison, découvrez les chefs-d’œuvre réalisés par les Compagnons ainsi qu’un lieu de transmission vivant, qui accueille encore aujourd’hui chaque année une vingtaine de jeunes professionnels
Entre patrimoine, savoir-faire et transmission humaine, cette visite vous invite à découvrir une institution plusieurs fois centenaire qui continue de faire vivre les métiers et l’excellence artisanale.
Siège Compagnonnique du Tour de France 36 rue de la Charpenterie 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 70 53 00 http://compagnonsdutourdefrance.org/ Maison du XVIIIe siècle restaurée par les Compagnons Du Tour De France. On peut y admirer les chefs d’œuvres et 2 magnifiques guitardes (lucarnes ouvragées) sur le toit.
Les Compagnons du Tour de France et les itinérants en parcours sur le Tour de France vous ouvrent les portes de leur maison historique.
©Compagnons du Tour de France
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