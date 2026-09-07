Visite libre du grand chœur de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, Cathédrale Sainte-Cécile, Albi

Informations pratiques

Visite libre du grand chœur de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Cécile Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au cœur de la Cité épiscopale d’Albi, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale Sainte-Cécile propose une visite libre et gratuite de son Grand Chœur.

Cathédrale Sainte-Cécile Place Sainte-Cécile, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563384740 https://www.albi-tourisme.fr/fr/la-cathedrale-sainte-cecile-albi.html Édifice bâti à partir de 1282, au lendemain de la croisade contre les Albigeois. L’essentiel du vaisseau est achevé à la fin du XIVe siècle, de même que le premier étage du clocher. Les trois derniers étages du clocher ont été bâtis au XVIe siècle. L’aspect actuel a été modifié dans les parties hautes au moment de la restauration menée au XIXe siècle par César Daly. L’entrée côté sud s’effectue par une porte due à Dominique de Florence (1410) et par un baldaquin datant de 1535. A l’intérieur, la voûte est ornée de peintures du début du XVIe siècle. Fresques du XVe siècle. Le jubé du chœur est d’époque gothique.

La Cathédrale Sainte Cécile

©cathédrale sainte Cécile