Visite libre du jardin de la villa Kichenin, villa Kichenin, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite libre du jardin de la villa Kichenin Samedi 19 septembre, 09h00 villa Kichenin La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Visite de l’extérieur de la Villa Kichenin inscrite aux Monuments historiques depuis 1984. Découvrez sa façade sculptée et son jardin agrémenté d’une fontaine.

villa Kichenin 42 rue Labourdonnais St Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0692854160 villa créole du 18eme inscrite à l’inventaire des MH dans les années 1980

Découvrez la façade de la villa Kichenin, ses espaces verts et sa fontaine.