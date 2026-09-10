Visite libre du jardin de l’ancien évêché, Ancien évêché, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre du jardin de l’ancien évêché 19 et 20 septembre Ancien évêché Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez le grand portail de la rue Lallemand et découvrez les jardins de l’ancien évêché, aujourd’hui occupé par le pôle Culture et Patrimoine de la Métropole de Montpellier.

Une occasion de franchir exceptionnellement les portes de ce lieu habituellement méconnu et d’en apprécier le cadre historique et paysager.

Ancien évêché 22 rue Lallemand, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie En 1912, à la suite de la loi de séparation des Églises et de l’État, le cardinal Anatole de Cabrières, édifie un nouveau palais épiscopal sur l’emplacement d’une ancienne demeure médiévale. Le plan de l’architecte Henri Nodet, structuré autour d’une cour d’honneur, s’inspire du style Louis XV. Après le départ de l’évêché en 2008, le site accueille une antenne du conservatoire, puis depuis 2022, le pôle Culture et patrimoine de la Métropole.

Propriété privée sous bail emphytéotique avec Montpellier Méditerranée Métropole, inscrite au titre des monuments historiques le 20 août 2008.

Découvrez ce qui se cache derrière ce grand portail de la rue Lallemand, jetez un coup d’œil aux jardins de l’ancien évêché, aujourd’hui occupé par le pôle Culture et Patrimoine de la Métropole de…

©Montpellier Méditerranée Métropole