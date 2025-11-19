Visite libre du jardin de L’Atelier Blanc, céramique et poèmes, L’Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue

Visite libre du jardin de L’Atelier Blanc, céramique et poèmes 6 et 7 juin L’Atelier Blanc Aveyron

Gratuit, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin de la maison des fondateurs de L’Atelier Blanc, accessible par le chemin de la rive droite, sur les berges de l’Aveyron, est un lieu singulier où nature et création contemporaine se rencontrent. Peuplant les espaces extérieurs, les œuvres artistiques dialoguent avec le paysage et invitent à une promenade sensible et poétique.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, ce jardin ouvrira exceptionnellement ses portes au public.

Visite libre le samedi 6 et le dimanche 7 juin 2026, de 10h à 18h.

Le samedi 6 juin à partir de 10h, la céramiste Pascale Masera proposera « Comme on fait son nid… », des ateliers autour de la terre crue en accès libre, suivis d’une restitution à 11h30.

À 16h, Isabelle Garron présentera « Le poème tangent », une lecture-performance organisée à l’occasion de la parution de son ouvrage aux Flammarion, dans la collection Poésie. L’autrice lira des extraits de son livre et dialoguera avec Anne Deguelle. Entrée libre.

L’Atelier Blanc Chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 81 21 83 61 http://www.atelier-blanc.org À partir du printemps 2026, L’Atelier Blanc art – contemporain en Aveyron déménage et s’installe dans une grande maison du XVIIIe située au 21 rue de la République à Villefranche-de-Rouergue ; un nouveau lieu qui rassemble toutes ses activités au cœur de la Bastide. Expositions, résidences de création, performances, rencontres, ateliers, médiations et actions d’éducation artistique et culturelle pour tous les publics sont à suivre au fil des mois et des étapes d’aménagement…

Le jardin de la maison des fondateurs de L’Atelier Blanc, accessible chemin de la rive droite sur les berges de l’Aveyron, est peuplé d’œuvres artistiques. Il ouvrira exceptionnellement ses portes pour les Rendez-vous aux jardins 2026.

Le jardin de la maison des fondateurs de L’Atelier Blanc, accessible par le chemin de la rive droite, sur les berges de l’Aveyron, est un lieu singulier où nature et création contemporaine se les les…

©L’Atelier Blanc