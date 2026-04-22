Visite libre du jardin, Jardin de la pluie et du beau temps, Cormeilles

Informations pratiques

Visite libre du jardin 19 et 20 septembre Jardin de la pluie et du beau temps Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Transformer la météo normande en expérience artistique :

Le Jardin de la pluie et du beau temps est né d’une idée simple : faire du climat normand une source d’émerveillement, de compréhension et de création. À travers une promenade ponctuée d’oeuvres d’art, de dispositifs d’observation et de contenus de médiation, les visiteurs sont ainsi invités à explorer les multiples manifestations météorologiques pour comprendre les liens qui unissent climat, végétation, activités humaines et patrimoine.

Un dialogue inédit entre art contemporain et paysage :

Le parcours, tout à la fois poétique, ludique et pédagogique, rassemble les créations de six artistes contemporains de renommée internationale : Pablo Reinoso, Jean-François Fourtou, Étienne Rey, Daniela Capaccioli, Pier Fabre et Richard Cresswell, dont les oeuvres, sélectionnées pour leur capacité à dialoguer avec le paysage et les thèmes du parcours, ont été pour la plupart conçues spécialement pour le site.

Tantôt contemplatives, ludiques ou immersives, elles invitent les visiteurs à expérimenter le territoire autrement et à renouer avec une forme d’attention au vivant.

Jardin de la pluie et du beau temps Ruette de la fontaine Margot, 27260 Cormeilles Cormeilles 27260 Eure Normandie 02 79 49 12 88 https://www.lieuvinpaysdauge-tourisme-normandie.fr/ À Cormeilles (Eure), Le Jardin de la pluie et du beau temps transforme la météo normande en expérience artistique.

Situé sur les coteaux de Cormeilles, dans l’Eure, la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge lance un nouveau produit touristique. Le Jardin de la pluie et du beau temps propose une

expérience inédite mêlant art contemporain, découverte du territoire normand et sensibilisation à l’environnement. Ponctué d’oeuvres créées par six artistes contemporains de renommée

internationale, ce nouveau parcours culturel et touristique invite les visiteurs à porter un regard renouvelé sur les phénomènes météorologiques qui façonnent depuis toujours les paysages de

Normandie. Parking à proximité immédiate du site.

Transformer la météo normande en expérience artistique :

©Studio St Georges