Visite libre du jardin, Jardins du Manoir de la Possonnière, Vallée-de-Ronsard
Visite libre du jardin, Jardins du Manoir de la Possonnière, Vallée-de-Ronsard samedi 6 juin 2026.
Visite libre du jardin Samedi 6 juin, 14h00 Jardins du Manoir de la Possonnière Loir-et-Cher
tarif exceptionnel : 3 € / gratuit pour les moins de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Découvrez à votre rythme le jardin librement inspiré de la Renaissance : bosco, labyrinthe, herbularium, potager, et bien sûr la roseraie ! « Mignonne allons voir si la rose… »
Jardins du Manoir de la Possonnière 1 chemin du Vaugarnier, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard, 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Découvrez à votre rythme le jardin librement inspiré de la Renaissance : bosco, labyrinthe, herbularium, potager, et bien sûr la roseraie ! « Mignonne allons voir si la rose… »
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