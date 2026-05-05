Visite libre du jardin, Jardins du Manoir de la Possonnière, Vallée-de-Ronsard

Visite libre du jardin Samedi 6 juin, 14h00 Jardins du Manoir de la Possonnière Loir-et-Cher

tarif exceptionnel : 3 € / gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Découvrez à votre rythme le jardin librement inspiré de la Renaissance : bosco, labyrinthe, herbularium, potager, et bien sûr la roseraie ! « Mignonne allons voir si la rose… »

Jardins du Manoir de la Possonnière 1 chemin du Vaugarnier, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard, 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Découvrez à votre rythme le jardin librement inspiré de la Renaissance : bosco, labyrinthe, herbularium, potager, et bien sûr la roseraie ! « Mignonne allons voir si la rose… »