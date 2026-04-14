Visite libre du jardin, Le jardin anglais de Carla et John, Vernon

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Le jardin anglais de Carla et John Eure

Dons acceptés au profit des Restos du Coeur Vernon-Eure, 50 pers. max, animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De 14h a 18h, les invités peuvent se promener librement, discuter avec les créateurs du jardin et profiter d’une pause verte en ville.

Le jardin anglais de Carla et John 8 rue Aristide Briand, 27200 Vernon Vernon 27200 Quartier du parc Eure Normandie Un jardin secret en ville, insoupçonné depuis la rue, créé récemment, vous serez témoin de la concrétisation d’une vision. Carla et John ont crée une vue anglaise dans un quartier français. Il s’agit d’un jardin orienté sud, de type cottage garden, avec un mélange de fleurs et de légumes, en culture biologique intégrale. En harmonie avec la nature, la biodiversité y est sauvegardée. De nombreux insectes, oiseaux et fleurs sauvages colorées y sont les bienvenus pour créer des chaînes écologiques harmonieuses. Il n’y a pas d’intrants: les déchets verts sont compostés et utilisés en paillage, les branches sont utilisées pour créer des structures, les plantes sauvages telles que l’hortie et la consoude sont utilisées pour préparer des engrais naturels. Une avenue d’arbres et des sentiers vous permettront de découvrir les différentes perspectives de ce jardin. Parking zone violette.

De 14h a 18h, les invités peuvent se promener librement, discuter avec les créateurs du jardin et profiter d’une pause verte en ville.

John Thornton