Visite libre du lavoir d’En Buez, Lavoir d’En-Buez, Chaumont

Informations pratiques

Visite libre du lavoir d’En Buez 18 – 20 septembre Lavoir d’En-Buez Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez un des plus vastes lavoirs de France, accompagné d’une résurgence. Un lieu de fraicheur au pied du mont chauve où plane toujours le souvenir des lavandières.

En 2026 le site a bénéficié de nouveaux aménagements, complété par des bancs et des tables de pique-nique !

Lavoir d’En-Buez chaumont en buez Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ Situé au bord de la Suize et au pied de l’éperon rocheux sur lequel la cité s’est construite, il rappelle qu’autrefois, la ville n’était pas alimentée directement en eau.

Il n’y avait alors qu’un puits et quelques citernes pour répondre aux besoins vitaux.

Lourdement chargées, les lavandières devaient parcourir un trajet long et pénible pour remonter la côte des Tanneries.

Ce vaste ensemble, dont l’appellation buer signifie en vieux français « faire la lessive », se compose d’un bassin-fontaine et de trois lavoirs parallèles, complétés par un quatrième, disposé perpendiculairement et utilisé en période de basses eaux. Stationnement à proximité, accès au site à pied.

Découvrez un des plus vastes lavoirs de France, accompagné d’une résurgence. Un lieu de fraicheur au pied du mont chauve où plane toujours le souvenir des lavandières.

© Ville de Chaumont