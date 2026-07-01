Visite libre du moulin, Moulin de la Pannevert, Rouen

Informations pratiques

Visite libre du moulin 19 et 20 septembre Moulin de la Pannevert Seine-Maritime

19 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite rapide du rez de chaussée du moulin de la Pannevert: le moulin qui comporte 2 petites pièces séparées par des poteaux en bois très anciens. Les murs de base sont en moellons calcaires, silex et briques. Les engrenages intérieurs en fonte et dents en bois (alluchons ) sont entrainés par la roue extérieure, elle-même tournant grâce à la rivière Robec qui passe dessous la roue. Chaque ouverture du moulin est l’occasion d’inviter un artiste à présenter ses oeuvres. Une tombola avec des enveloppes toutes gagnantes à 2 € est proposée pour aider l’association de sauvegarde, qui a restauré récemment la base du mur nord visible de la rue. Nous proposons aussi café, thé et boissons fraîches. Un classeur, et albums photos sont libres d’accès. Une brochure sur l’ histoire du moulin, du Robec et des 20 ans de l’association est en vente pour 12 € .Nous sommes aussi à votre disposition pour répondre à vos questions.

Moulin de la Pannevert 1 rue de la Pannevert, 76000 Rouen Rouen 76161 Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire Seine-Maritime Normandie 06 14 09 76 13 http://www.moulindelapannevert.over-blog.com Moulin hydraulique du XII ème siècle, a été dessiné dans le livre des Fontaines de Jacques Le Lieur en 1525. Ses engrenages du XIX ème , sont actionnés par la roue en bois et métal, refaite en 2016. L’association pour la sauvegarde a fait éditer un livret pour ses 20 ans d’existence au prix de 12 € TEOR 2 et 3 , arrêt 2 rivières,

rue en impasse sans parking

Visite du rez de chaussée du moulin de la Pannevert: le moulin comporte 2 petites pièces séparées par des poteaux en bois très anciens. Les murs sont en moellons calcaires et silex. Les engrenages en…

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