Visite libre du musée d’art Musée d’Art Hôtel Sarret Grozon Arbois
Visite libre du musée d’art Musée d’Art Hôtel Sarret Grozon Arbois samedi 23 mai 2026.
Arbois
Visite libre du musée d’art
Musée d’Art Hôtel Sarret Grozon 9 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre des Nuits Européennes des Musées
Musée ouvert. Programme à venir.
Le Musée d’art, hôtel Sarret de Grozon porte le nom de la famille qui légua à la ville d’Arbois, en 1902, son hôtel particulier ainsi que son mobilier, ses collections d’objets et d’œuvres d’art.
Le musée présente de ce fait les œuvres d’art rassemblées pendant trois siècles par différentes personnalités de cette famille tout en conservant la physionomie et les décors intérieurs de leur demeure.
La Nuit Européenne des Musées au Coeur du Jura: programme à venir. .
Musée d’Art Hôtel Sarret Grozon 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 47 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite libre du musée d’art
L’événement Visite libre du musée d’art Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Arbois (Jura)
- De ferme en ferme au Coeur du Jura Arbois 25 avril 2026
- Crush + Anita Kirppis Studio Crush Arbois 25 avril 2026
- Crush + Les Archives + Anita Kirppis Les Archives Arbois 26 avril 2026
- Workshop upcycling Crush Arbois 26 avril 2026
- Balades (é)merveilleuses Arbois 27 avril 2026