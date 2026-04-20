Visite libre du musée d’art Musée d’Art Hôtel Sarret Grozon Arbois

Arbois

Visite libre du musée d’art

Musée d’Art Hôtel Sarret Grozon 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre des Nuits Européennes des Musées

Musée ouvert. Programme à venir.

Le Musée d’art, hôtel Sarret de Grozon porte le nom de la famille qui légua à la ville d’Arbois, en 1902, son hôtel particulier ainsi que son mobilier, ses collections d’objets et d’œuvres d’art.

Le musée présente de ce fait les œuvres d’art rassemblées pendant trois siècles par différentes personnalités de cette famille tout en conservant la physionomie et les décors intérieurs de leur demeure.

La Nuit Européenne des Musées au Coeur du Jura: programme à venir. .

Musée d’Art Hôtel Sarret Grozon 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 47 90

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English : Visite libre du musée d’art

L’événement Visite libre du musée d’art Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA