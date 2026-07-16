Visite libre du musée d’art moderne, Musée d’Art moderne, Troyes

Informations pratiques

Visite libre du musée d’art moderne 19 et 20 septembre Musée d’Art moderne Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’une visite libre du musée pour découvrir le peintre André Derain et le verrier troyen Maurice Marinot, proches amis des Lévy, qui sont largement représentés dans ce musée, aux côtés de grands artistes de la modernité tels que Courbet, Braque, Gris, Soutine, Modigliani, Dufresne, La Fresnaye, Buffet, Balthus ou De Staël.

Musée d’Art moderne 14 place Saint-Pierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 76 26 81 http://www.musees-troyes.com/ Le musée d’Art moderne a été créé à la suite de la donation en 1976, des grands collectionneurs, Pierre et Denise Lévy, industriels troyens du textile.

Installée dans l’ancien palais épiscopal (XVIe et XVIIe siècles) en 1982, la collection illustre quelques-uns des grands moments de l’art en France depuis le milieu du 19e siècle jusqu’aux années 1960.

Elle comprend des toiles d’Honoré Daumier, Gustave Courbet, des œuvres des Nabis comme Edouard Vuillard ou Pierre Bonnard, un exceptionnel ensemble du mouvement Fauve : André Derain, Georges Braque, Maurice Vlaminck, Othon Friesz… ou encore l’École de Paris représentée par Chaïm Soutine ou Amedeo Modigliani… Derain domine cet ensemble avec quelque 80 toiles. D’autres grandes signatures, Henri Matisse, Raoul Dufy, Robert Delaunay, Nicolas de Staël, Balthus, Georges Rouault… complètent ce panorama de la peinture française de la première moitié du XXe siècle.

La sculpture est bien représentée avec Edgar Degas, Aristide Maillol ou encore Joseph Czaky, Ossip Zadkine, Charles Despiau, un ensemble unique de bronzes de Derain sans oublier Picasso et son célèbre Fou (1905), pour lequel le poète Max Jacob a posé.

Les verreries de Maurice Marinot, verreries Art déco (plus de 140 pièces de 1912 à 1937) qui forment à elles seules une collection d’exception, dévoilent le travail tout à fait novateur de cet artiste d’origine troyenne et ami des donateurs. S’y ajoutent quelques céramiques d’Emile Lenoble, André Metthey, ou de l’atelier de Madoura-Vallauris.

L’art primitif, dont certaines pièces ont appartenu à des artistes tel Derain ou à de grands marchands amateurs (Ambroise Vollard, Félix Fénéon, Paul Guillaume…) apporte un éclairage, voulu par les donateurs, sur les relations entre l’art moderne et l’art africain.

Profitez d’une visite libre du musée pour découvrir le peintre André Derain et le verrier troyen Maurice Marinot, proches amis des Lévy, qui sont largement représentés dans ce musée, aux côtés de de…

© Olivier Frajman