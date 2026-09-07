Visite libre du Musée de Bouray sur Juine, Musée « À la rencontre des vieux métiers », Bouray-sur-Juine

Informations pratiques

Visite libre du Musée de Bouray sur Juine 19 et 20 septembre Musée « À la rencontre des vieux métiers » Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre du Musée de Bouray sur Juine

Le musée de Bouray ssur Juine expose plus de 4 000 objets, outils et machines, anciens et divers afin de faire connaître aux jeunes visiteurs des vieux métiers disparus ou en voie de disparition, et de permettre aux moins jeunes de renouer avec leur passé et leurs souvenirs. Les objets sont exposés dans huit salles où sont évoqués l’artisanat, la vie quotidienne, l’agriculture, le maréchal-ferrant, la laine, la laiterie,le charron et bien d’autres encore. Le musée de Bouray vous accueille durant ces deux jours afin de vous faire découvrir les outils de métiers disparus ou en voie de disparition. Les plus anciens retomberont en enfance.

Accès au musée de 14h à 18h le samedi et 14h à 17h le dimanche

Fermeture des portes à 19h le samedi et 18h le dimanche

Vous serez accueilli par les bénévoles de l’association Bouray et son Histoire.

Musée « À la rencontre des vieux métiers » 55 rue Haute 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 07 49 10 02 33 http://www.musee-bouray.fr Le musée de Bouray expose plus de 4 000 objets, outils et machines, anciens et divers afin de faire connaître aux jeunes visiteurs des vieux métiers disparus ou en voie de disparition, et de permettre aux moins jeunes de renouer avec leur passé et leurs souvenirs. Les objets sont exposés dans huit salles où sont évoqués l’artisanat, la vie quotidienne, l’agriculture, le maréchal-ferrant, la laine, la laiterie,le charron et bien d’autres encore.

Visite libre du Musée de Bouray-sur-Juine

© F. MARTIN