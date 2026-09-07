Visite libre du Musée de la Crèche, Musée de la Crèche, Chaumont

Informations pratiques

Visite libre du Musée de la Crèche 19 et 20 septembre Musée de la Crèche Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée de la Crèche : les crèches anciennes napolitaines et françaises, mais aussi les sculptures et peintures baroques latino-américaines (à l’image de l’illustration représentant une toile du Colombien Gregorio Vazquez, La Vierge des Neiges, datant de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe, dans son spectaculaire cadre d’origine). Sans oublier la nouvelle expo-focus, L’Objet de la saison n°6, consacrée à la toile d’un peintre caravagesque toscan, Francesco Rustici, L’Allégorie de l’Architecture et de la Peinture (vers 1620-1626).

Musée de la Crèche 1 rue des Frères Mistarlet, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 80 Le musée de la Crèche est une annexe du musée d’Art et d’Histoire de Chaumont. Le fonds du musée, unique en son genre en France, est principalement constitué d’une riche collection particulière de crèches anciennes napolitaines, acquise en 1976 par la Ville de Chaumont, ainsi que de dépôts de l’État et d’acquisitions réalisées ultérieurement. Ainsi se mêlent, conformément à l’esprit baroque, personnages contemporains modestes et figures exotiques luxueusement vêtues. Le musée conserve également des crèches françaises, dont les petits personnages en verre filé de Nevers (XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles), et des Enfants Jésus de cire (XVIIᵉ-XIXᵉ siècles).

Au rez-de-chaussée, l’exposition Dévotion baroque réunit sculptures et peintures baroques espagnoles et latino-américaines (XVIᵉ-XVIIIᵉ siècles), provenant à l’origine de la même collection privée que les crèches. Ce témoignage du goût marqué de la collectionneuse pour les objets à caractère religieux s’inscrit pleinement dans l’esthétique baroque.

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée de la Crèche : les crèches anciennes napolitaines et françaises mais aussi les sculptures et peintures baroques latino-américaines (à l’image à…

©Philippe Fuzeau