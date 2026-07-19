Visite libre du musée de la Faïencerie de Gien, Musée de la Faïencerie de Gien, Gien

Informations pratiques

Visite libre du musée de la Faïencerie de Gien 19 et 20 septembre Musée de la Faïencerie de Gien Loiret

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Que vous soyez passionné d’histoire industrielle ou amateur de pièces d’art, le musée a été pensé pour répondre à toutes les curiosités. La visite débute par un parcours technique immersif : après une introduction à l’univers de la céramique, vous découvrez les différentes étapes de fabrication de la faïence de Gien, de la création des pièces jusqu’à leur conditionnement. Photographies, textes, audioguide et vidéos jalonnent le parcours afin de permettre une compréhension claire et accessible d’un processus de fabrication.

La visite se poursuit à travers les grandes périodes de l’histoire de la Faïencerie. Des origines d’une production utilitaire à l’essor d’une manufacture d’exception, reconnue pour la qualité de ses produits et de ses décors lors des salons et expositions universelles, le parcours met en lumière l’évolution et le rayonnement de ce savoir-faire unique.

Musée de la Faïencerie de Gien 78 Place de la Victoire 45500 Gien Gien 45500 Varades Loiret Centre-Val de Loire 02 38 67 21 06 http://www.gien.com Installé dans l’ancien couvent des minimes restauré à l’occasion des 200 ans de la la Faïencerie de Gien en 2021, le musée se situe dans l’enceinte de la Manufacture. Il présente une collection unique, mêlant approche artistique, historique et technique.

Que vous soyez passionné d’histoire industrielle ou amateur de pièces d’art, le musée a été pensé pour répondre à toutes les curiosités.

©TTW Production