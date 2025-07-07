Visite libre du musée de la Résistance, Musée de la Résistance, Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Visite libre du musée de la Résistance 19 et 20 septembre Musée de la Résistance Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À la découverte du maquis de Georges Guingouin

Consacré à la 1re Brigade de marche limousine des FTP du colonel Georges Guingouin, le musée s’attache à transmettre, honorer et défendre la mémoire des sacrifices consentis et des luttes menées par les femmes et les hommes du maquis.

À travers les différentes salles d’exposition, les visiteurs découvriront l’engagement de Georges Guingouin, figure de la Résistance, la naissance et les actions du maquis, les drames de Tulle et d’Oradour-sur-Glane, ainsi que l’histoire des camps d’internement présents en Haute-Vienne et des camps de concentration et d’extermination nazis.

La visite permettra également de découvrir une reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges et de visionner le documentaire « Première Brigade », qui recueille le témoignage de compagnons du maquis.

Musée de la Résistance 47 Avenue de la Tour, 87470 Peyrat-le-Château, France Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555694023 https://www.musee-resistance-peyrat.fr Tour-porte construite à la fin du XVe siècle (dernier vestige de l’enceinte urbaine de Peyrat), de plan carré, élevée de cinq niveaux dont un de cave. Ses façades sud et nord sont percées d’une large porte à arc brisé et d’une fenêtre à chaque niveau. Sur la façade sud se voient en outre les petites baies superposées éclairant un escalier à vis dans l’épaisseur du mur à l’angle sud-ouest. La façade ouest porte deux latrines en encorbellement. A l’intérieur, la tour a conservé quasiment intact son aménagement d’origine, composé d’une salle dallée de granit au premier étage, avec plafond à poutres et solivages apparents, cheminées à chacun des trois étages habitables, fenêtres à coussièges, latrines d’angles. A cette tour s’ajoute un corps de logis rectangulaire du XVIe siècle, appuyé contre un fragment de l’ancien mur d’enceinte, et remanié au XVIIIe siècle. Le corps de logis communique avec la tour par les caves et par le premier étage. Les distributions intérieures ont été modifiées par des aménagements modernes.

A la découverte du maquis de Georges Guingouin

© Association des Créateurs et Amis du Musée de la Résistance