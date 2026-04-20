Visite libre du musée de la vigne et du vin Rue du Château Pécauld Arbois

Arbois

Visite libre du musée de la vigne et du vin

Rue du Château Pécauld Musée de la Vigne et du Vin du Jura Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre des Nuits Européennes des Musées

Musée ouvert. Programme à venir.

Le Musée de la Vigne et du Vin du Jura, situé au rez-de-chaussée du Château Pécauld, comporte deux parties

* une en extérieur, avec un décor de vignes reconstituées ainsi que des vitrines de présentation,

* une partie intérieure illustrant les travaux de la vigne, l’histoire sociale et économique des vignerons ainsi que la vinification des vins du Jura (Ploussard, Trousseau, Chardonnay, Vin de paille, Macvin, Vin Jaune)…

ACCESSIBILITE

Musée partiellement accessible aux PMR. La cave est accessible par des escaliers en pierre et en colimaçon

La Nuit Européenne des Musées au Coeur du Jura: programme à venir. .

Rue du Château Pécauld Musée de la Vigne et du Vin du Jura Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 40 45 museevignevin@wanadoo.fr

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English : Visite libre du musée de la vigne et du vin

L’événement Visite libre du musée de la vigne et du vin Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA