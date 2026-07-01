Visite libre du Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg

Informations pratiques

Visite libre du Musée de l’Œuvre Notre-Dame 19 et 20 septembre Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des collections permanentes du Musée de l’Oeuvre Notre-Dame.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame Tram A, D : arrêt Grand’rue.

Visite libre des collections permanentes du Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

© Musées de Strasbourg