Visite libre du musée de l’Orangerie, Musée de l’Orangerie des Tuileries, Paris

Visite libre du musée de l’Orangerie Samedi 23 mai, 18h00 Musée de l’Orangerie des Tuileries Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visite libre des collections permanentes et des Nymphéas de Claude Monet

Musée de l’Orangerie des Tuileries Place de la Concorde, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140206771 https://www.musee-orangerie.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-orangerie.fr »}, {« owner »: {« uid »: 29272655, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-30T10:58:03.622Z », « data »: [{« eventDuration »: 300, « bookingContact »: « marketing@musee-orsay.fr », « response »: {« passId »: 409202571, « isPending »: false, « addressId »: 16679}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-30T10:58:03.304Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2282128, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-30T10:58:03.406Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 457379623, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 0, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779552000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-30T10:58:03.622Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/409202571 »}] L’ensemble des “Nymphéas”, chef-d’œuvre de Claude Monet et aboutissement de son itinéraire créateur, est présenté dans l’aménagement conçu par l’architecte Camille Lefèvre. La collection de Jean Walter et de Paul Guilllaume provenant pour l’essentiel de ce dernier compte 150 peintures réunies pour la plupart entre les deux Guerres Mondiales. A partir de 21h l’accès au musée se fait par l’entrée du jardin des Tuileries située place de la Concorde, côté Seine. Métro : 1, 8, 12 station Concorde. Bus : 24, 42, 52, 72, 73, 84, 94 arrêt Concorde. Parkings : Concorde (angle de l’avenue Gabriel et de la place de la Concorde) ou Jardin des Tuileries (38 rue du Mont-Thabor).

Visite libre

©Sophie Crépy