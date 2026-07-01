Visite libre du Musée des Arts décoratifs, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg

Informations pratiques

Visite libre du Musée des Arts décoratifs 19 et 20 septembre Musée des Arts décoratifs Collectivité européenne d’Alsace

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des grands appartements et des collections permanentes du Musée des Arts décoratifs, au rez-de-chaussée du Palais Rohan.

Musée des Arts décoratifs 2 place du Chateau 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu Installé au rez-de-chaussée du palais Rohan, ancienne résidence des princes-évêques élevée de 1732 à 1742 par Robert de Cotte, premier architecte du roi, le musée se déploie dans les somptueux appartements des cardinaux de Rohan, ainsi que dans les anciennes écuries et salles de justice. Les collections d’arts décoratifs retracent la diversité et l’évolution des arts appliqués strasbourgeois de 1681 à 1870, particulièrement en matière de mobilier, de céramique, d’horlogerie et d’orfèvrerie. Le musée présente également une sélection de jouets mécaniques, issus de la donation Tomi Ungerer.

Visites libres des grands appartements et des collections permanentes du Musée des Arts décoratifs au rez-de-chaussée du Palais Rohan

© Musées de Strasbourg