Visite libre du musée des Cristaux, Musée des Cristaux, Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Visite libre du musée des Cristaux 19 et 20 septembre Musée des Cristaux Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du musée des Cristaux et de l’exposition temporaire « Trésor minéral : la collection Raymond Thibault » en présence des cristalliers du Club de Minéralogie de Chamonix-Mont-Blanc.

Musée des Cristaux 615 allée du Recteur Payot, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 39 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr https://www.facebook.com/MuseeDesCristaux/ Ce musée fait la part belle aux minéraux du Mont-Blanc, connus dans le monde entier, en particulier les quartz fumés et les fluorines roses. Accessible aux personnes handicapés moteurs, psychiques et auditifs

Visite libre du musée des Cristaux et de l’exposition temporaire « Trésor minéral : la collection Raymond Thibault » en présence des cristalliers du Club de Minéralogie de Chamonix-Mont-Blanc.

©Eric Courcier, musée des Cristaux