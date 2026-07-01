Visite libre du musée des instruments de musique, Hôtel de Ville, L’Aigle
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · L'Aigle
Informations pratiques
Visite libre du musée des instruments de musique Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de Ville Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le Musée des Instruments de Musique est né d’une donation de Marcel ANGOT, musicien et compositeur aiglon.
Passionné, Monsieur ANGOT avait réuni une importante collection dont la ville de L’Aigle hérita en 1983. Le fonds ANGOT est constitué d’environ 90 instruments de musique présentés sous une vitrine.
Trois grands thèmes organologiques ressortent de cette riche collection : les instruments à vent, les instruments à cordes et les instruments ethniques.
De facture et d’origine très variées, ces instruments de musique offrent un remarquable panorama de l’univers instrumental passé et présent.
Hôtel de Ville Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie
Le Musée des Instruments de Musique est né d’une donation de Marcel ANGOT, musicien et compositeur aiglon.
©Ville de L’Aigle
À voir aussi à L'Aigle (Orne)
- Circuit en autonomie : à la découverte des trésors cachés de L’Aigle, Hôtel de Ville, L’Aigle 19 septembre 2026
- Visite guidée du musée, Musée Juin 1944, L’Aigle 19 septembre 2026
- Exposition permanente de la météorite, Musée Juin 1944, L’Aigle 19 septembre 2026
- Visite guidée théâtralisée : chronique aiglonne, Hôtel de Ville, L’Aigle 20 septembre 2026
- Visite guidée de la tour de l’église, Église Saint-Martin, L’Aigle 20 septembre 2026