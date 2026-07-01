Visite libre du musée des instruments de musique, Hôtel de Ville, L’Aigle

Informations pratiques

Visite libre du musée des instruments de musique Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de Ville Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Musée des Instruments de Musique est né d’une donation de Marcel ANGOT, musicien et compositeur aiglon.

Passionné, Monsieur ANGOT avait réuni une importante collection dont la ville de L’Aigle hérita en 1983. Le fonds ANGOT est constitué d’environ 90 instruments de musique présentés sous une vitrine.

Trois grands thèmes organologiques ressortent de cette riche collection : les instruments à vent, les instruments à cordes et les instruments ethniques.

De facture et d’origine très variées, ces instruments de musique offrent un remarquable panorama de l’univers instrumental passé et présent.

Hôtel de Ville Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle 61300 Orne Normandie

Le Musée des Instruments de Musique est né d’une donation de Marcel ANGOT, musicien et compositeur aiglon.

©Ville de L’Aigle