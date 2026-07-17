Visite libre du musée des savoir-faire du cognac, Musée des savoir-faire du cognac, Cognac

Informations pratiques

Visite libre du musée des savoir-faire du cognac 19 et 20 septembre Musée des savoir-faire du cognac Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé au cœur de la vieille ville, le musée des Savoir-faire du cognac est un lieu de référence consacré à la filière du cognac et aux industries liées à la production de cette célèbre eau-de-vie.

À travers ses collections et ses expériences de visite, il propose une découverte complète, de la production à la commercialisation du cognac.

La seconde partie de l’exposition « Distiller le monde, un voyage au cœur du vivant » se déploie dans plusieurs espaces du musée.

Musée des savoir-faire du cognac Place de la salle verte, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 36 03 65 https://les-distillateurs-culturels.fr/ Sur 2 000 m2 d’exposition, le musée des savoir-faire du cognac offre des collections riches et éclectiques pour aller à la rencontre des savoir-faire d’excellence qui entourent la création du cognac, entre tradition et modernité. De l’univers de la vigne à l’art de la distillation, en passant par les métiers qui permettent son élaboration, découvrez les secrets du cognac, jusqu’à sa diffusion à travers le monde, dans des écrins d’exception. Point de départ de vos visites sur le territoire, ce musée vous propose également de plonger au cœur du pays de cognac et de son patrimoine au travers de différentes scénographies. Parkings à proximité. Accès PMR.

Situé au cœur de la vieille ville, le musée des savoir-faire du cognac est un lieu de référence sur la filière et les industries associées à la production de la célèbre eau-de-vie. La visite, à ses à…

© Julia Hasse